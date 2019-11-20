Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 7:56

Дубай. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Два мирных жителя погибли в ночь на среду в ходе ракетных ударов ВВС Израиля по территории Сирии, сообщает сирийское информационное агентство САНА.

По данным агентства, гибель людей была зафиксирована к юго-западу от Дамаска.

Кроме этого, в результате атаки Израиля пострадали еще два человека.

В свою очередь военный источник сообщил САНА, что израильские самолеты, находясь над Голанскими высотами и над Ливаном, выпустили ракеты в 1:20 по местному времени (совпадает с московским).

Однако, как утверждает САНА, большинство ракет были успешно перехвачены средствами сирийской ПВО.

Ранее пресс-служба израильской армии подтвердила нанесение ударов в Сирии - по целям "иранских сил Корпуса стражей исламской революции и сирийского режима" в ответ на пуск четырех ракет по Израилю иранскими военными с территории Сирии рано утром в среду.

"Атака была осуществлена в ответ на пуск ракет иранскими силами Корпуса стражей с сирийской территории", - говорилось в заявлении армии.

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