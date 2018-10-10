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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 13:45 10.10.2018 - 13:45

Мадрид. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В результате наводнения, вызванного проливными дождями, на испанском острове Мальорка погибли как минимум девять человек, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

В местных экстренных службах сообщили, что двое погибших - подданные Великобритании, также погибла подданная Нидерландов. Остальные жертвы - испанцы.

Погибшие в момент трагедии находились в городах Сан-Лоренсо, Сильот и Арта, расположенных на востоке острова.

В устранении последствий наводнения принимают участие порядка 100 спасателей, им помогают военные.

В ряде городов закрыты школы, наводнение нарушило работу электричества, закрыты несколько дорог.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил поддержку семьям и друзьям погибших, позднее в среду он отправится в пострадавший от наводнения район.

Синоптики не исключают возможности новых дождей.

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