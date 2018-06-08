Жертвами нападения террористов на дом афганского депутата стали три человека
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Кабул. 8 июня. ИНТЕРФАКС - В результате нападения боевиков на дом депутата парламента Афганистана в Джалал-Абаде убиты три человека, в том числе полицейский, сообщил в пятницу телеканал Tolo News со ссылкой на начальника полиции провинции Гулам Санаи Станикзая.
По его словам, в ходе террористической атаки ранены еще четыре человека.
Подробности инцидента не приводятся.
ав
Интерфакс