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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 7:59 08.06.2018 - 07:59

Кабул. 8 июня. ИНТЕРФАКС - В результате нападения боевиков на дом депутата парламента Афганистана в Джалал-Абаде убиты три человека, в том числе полицейский, сообщил в пятницу телеканал Tolo News со ссылкой на начальника полиции провинции Гулам Санаи Станикзая.

По его словам, в ходе террористической атаки ранены еще четыре человека.

Подробности инцидента не приводятся.

ав

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