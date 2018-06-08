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Кабул. 8 июня. ИНТЕРФАКС - В результате нападения боевиков на дом депутата парламента Афганистана в Джалал-Абаде убиты три человека, в том числе полицейский, сообщил в пятницу телеканал Tolo News со ссылкой на начальника полиции провинции Гулам Санаи Станикзая.

По его словам, в ходе террористической атаки ранены еще четыре человека.

Подробности инцидента не приводятся.

ав

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Интерфакс