Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 10:08

Стамбул. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере три мирных жителя погибли, еще четыре получили ранения в результате ночного обстрела территорий близ сирийской столицы, сообщает в понедельник агентство Сана.

По данным агентства, обломки сбитой ракеты упали на жилые дома в двух районах в окрестностях города. Среди раненых есть ребенок.

Ранее сирийские правительственные силы заявили, что их ПВО перехватили вражеские цели в небе над Дамаском. Согласно информации Дамаска, средства ПВО отразили "израильскую агрессию", которая осуществлялась из воздушного пространства Ливана. Ряд ракет были сбиты до того, как достигли целей.

Предполагается, что обстрел сирийской территории провели израильские боевые самолеты.

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