Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 17:57

*** За сутки зафиксировано 47 обстрелов

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Более 200 сирийских военных и свыше 120 мирных сирийцев погибли с 9 января в Идлибской зоне деэскалации в результате действий боевиков, сообщил в среду начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"С 9 января в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований и боестолкновений с боевиками погибло 211 сирийских военнослужащих, свыше 300 получили ранения", - сказал он на брифинге.

"Жертвы среди мирного населения подконтрольных правительству районов вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за тот же период составили 121 человек погибшими и 254 ранеными", - сказал генерал.

Боренков заявил, что в Идлибской зоне деэскалации продолжаются боестолкновения, развязанные террористической группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

"На территории Идлибской зоны деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 47 нарушений прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок", - сказал Боренков.

Он заявил, что избирательность ударов сирийской армии по боевикам признали даже иностранные неправительственные организации, в частности "Сирийская обсерватория по правам человека".

"Только продуманные и четко спланированные действия сирийских властей позволили избежать напрасной гибели мирных жителей от рук террористов", - сказал российский военный.

Он заявил, что для выхода гражданского населения из подконтрольных боевикам районов в круглосуточном режиме работают три гуманитарных коридора в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

По словам Боренкова, с 13 по 16 января по гуманитарным коридорам Идлибскую зону деэскалации покинули 1490 человек.

"Затем в связи с регулярными обстрелами пунктов пропуска боевиками, а также угрозами физической расправы с их стороны выход гражданского населения прекратился", - сообщил он.

Боренков заявил, что с 2018 года из зоны деэскалации на освобожденную от боевиков территорию Сирии вышли свыше 47 тыс. человек.

1фф ки

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