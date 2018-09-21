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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 8:31 21.09.2018 - 08:31

Гонконг. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - В городе Нага на острове Себу на Филиппинах 22 человека стали жертвами оползня, вызванного сильными дождями, сообщает телеканал "Си-Эн-Эн Филипинс" в пятницу.

"По данным на полночь, обнаружены тела 22 человек", - рассказал телеканалу представитель комитета города по противодействию кризисам.

Он добавил, что еще 60 человек остаются пропавшими без вести, и число жертв, вероятно, возрастет.

Он также подчеркнул, что поисковые операции будут расширены после того, как погодные условия улучшатся.

Накануне на филиппинском острове Себу сошел оползень, накрывший несколько домов в городе Нага. Из района оползня были эвакуированы около 300 семей.

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