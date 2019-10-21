Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 9:20

Мадрид. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее восьми человек погибли в ходе акций протеста в чилийской столице Сантьяго, сообщает в ночь на понедельник местное радио.

"К сожалению, мы подтверждаем, что за воскресенье погибли восемь человек", - сообщила журналистам представитель городской администрации Карла Рубилар.

"Это не то, чего мы хотим, и, само собой, мы делаем все возможное, чтобы восстановить спокойствие, порядок, которого ждет народ", - сказала Рубилар.

Между тем, по словам главы МВД Чили Андреса Чедвика, в девяти регионах страны в связи с акциями протеста продлен режим чрезвычайного положения, в частности в столице, где он был введен в ночь на субботу, а также в городах Антофагаста, Вальдивия и других. В Сантьяго закрыты учебные заведения.

Министр выразил уверенность в том, что насильственные действия были организованы: "Мы сталкиваемся с ростом насилия, без сомнения, организованного для того, чтобы нанести серьезный ущерб нашей стране и жизни каждого из горожан".

"Правительство намерено применить все имеющиеся в его распоряжении средства и полномочия для того, чтобы одолеть преступников, разжигателей насилия, и участников этих актов вандализма", - добавил он.

Накануне президент Чили Себатьян Пиньера заявил, что страна противостоит "сильному непримиримому врагу, который не уважает ничего и никого, который готов применять насилие и прибегать к преступным деяниям безо всяких границ, в том числе и когда речь идет о человеческих жизнях, который готов сжигать больницы, станции метро и супермаркеты".

Беспорядки в Чили начались после того, как в столице страны были повышены цены на проезд в городском метрополитене.

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