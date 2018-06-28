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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 11:20 28.06.2018 - 11:20

Стамбул. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Сильный пожар разгорелся утром в четверг на базаре Гикомба в Найроби - крупнейшем открытом рынке Восточной Африки, говорится в сообщении на сайте турецкой газеты "Сабах".

В результате пожара погибли 15 человек, среди которых четверо детей. Еще 70 человек получили травмы разной степени тяжести.

Отмечается, что установить причины возгорания пока не удалось, однако, по словам представителей местной власти, ранее подобные возгорания были вызваны неисправной электропроводкой.

На месте происшествия продолжаются операции по поиску выживших. По словам спасателей, газовые баллоны, которые используются на рынке для приготовления пищи, регулярно взрываются, что осложняет поиски.

Также спасатели считают, что число погибших может возрасти.

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