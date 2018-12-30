Жертвами столкновений в ходе выборов в Бангладеш стали не менее девяти человек

Этот контент был опубликован 30 декабря 2018 г. 12:03

Дели. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Минимум девять человек стали жертвами столкновений сторонников противоборствующих политических партий в Бангладеш в день всеобщих выборов, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ.

Полиция и медики сообщили агентству, что семь человек погибли в день выборов, еще двое погибли в ночь на воскресенье. 12 человек, по данным агентства, получили ранения.

Для обеспечения безопасности на выборах власти Бангладеш задействовали порядка 600 тыс. сотрудников органов правопорядка. Такие меры связаны с тем, что ожесточенные столкновения между сторонниками правящей и оппозиционной партий случались и во время предвыборной кампании.

Также в целях безопасности власти Бангладеш решили в день выборов отключить мобильные сети.

За большинство в парламенте Бангладеш в воскресенье боролись партия премьер-министра страны Шейх Хасины "Авами лиг", которую считают фаворитом на голосовании, а также оппозиционная партия "Националистическая партия Бангладеш" политика Халеды Зиа, находящейся в тюремном заключении.

Избирательные участки в Бангладеш закрылись в воскресенье в 16:00 по местному времени (13:00 мск). В выборах могли принять участие 104 млн граждан страны, они отдавали голоса за кандидатов в однопалатную Национальную ассамблею Бангладеш.

1мм ав

Neuer Inhalt Horizontal Line