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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 18:41 18.05.2018 - 18:41

*** В школе обнаружены устройства, напоминающие взрывчатку

(расширенная версия, приводятся новые данные о жертвах)

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 10 человек могли погибнуть после того, как неизвестные открыли огонь в учебном заведении к северу от Хьюстона в штате Техас, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на местного шерифа.

По данным агентства, большинство погибших являются учащимися. Ранее сообщалось о восьми погибших. Еще несколько человек получили ранения.

Между тем, американские СМИ сообщают, что стражи порядка обнаружили в школе устройства, похоже на бомбы.

"В настоящий момент правоохранительные органы работают над тем, чтобы их обезвредить. В школе была проведена эвакуация", - приводят издания слова представителя администрации школьного округа.

По подозрению в совершении нападения были задержаны два человека. Задержанные, вероятно, также являются учащимися школы.

Место происшествия оцеплено полицией.

Ранее о стрельбе написал в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"В школе Техаса произошла стрельба, первые сообщения об этом не выглядят позитивными. Хранит вас всех Бог!", - отметил американский президент.

тэ во

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