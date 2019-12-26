Лондон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - В результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах погибли минимум 16 человек, еще шестеро пропали без вести, сообщает в четверг агентство Bloomberg.
Все погибшие находились на Висайских островах в центральной части Филиппин.
Тайфун "Фанфон", известный на Филиппинах под названием "Урсула", ударил по островному государству ранее на этой неделе. Он вызвал сильный ветер и ливни.
Тысячи человек не смогли попасть домой на Рождество из-за тайфуна, многие провели праздник в эвакуационных центрах.
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