Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 16:19

Кабул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - В результате теракта в Кабуле в четверг погибли двое военнослужащих миссии НАТО в Афганистане.

"Один военнослужащий был из Румынии. В соответствии с политикой НАТО, "Решительная поддержка" не разглашает дополнительную информацию. Дополнительная информация поступит из Румынии. Второй военнослужащий был из Соединенных Штатов. В соответствии с политикой министерства обороны США, имя военнослужащего, убитого в бою, удерживается в течение 24 часов после того, как будут уведомлены члены его семьи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте миссии НАТО в Афганистане в четверг.

По данным МВД Афганистана, утром в четверг в Кабуле перед зданием отделения управления национальной безопасности была взорвана заминированная автомашина "Тунис", в результате чего погибли 10 человек, еще 42 человека получили ранения.

Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), заявившее, что целью атаки террориста-смертника был конвой иностранных войск, въезжавший на территорию управления безопасности. Сегодняшний теракт в Кабуле произошел спустя три дня после подрыва заминированного трактора в элитном квартале "Грин Виладж", в результате чего погибло 16 и ранено 119 человек. Ответственность за тот теракт также взяли на себя талибы.

Мк БП

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