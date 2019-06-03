Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 12:57

Кабул. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Пять человек погибли и 10 получили ранения в результате взрыва автобуса правительственной Комиссии по административным реформам на юго-западной окраине Кабула, сообщил в твиттере начальник пресс-центра Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.

СМИ со ссылкой на МВД страны, сообщили, что была использована магнитная бомба. Однако, как сообщил телеканалу Tolo News пресс-секретарь Комиссии по административным реформам Фарид Ахмад, автобус был атакован террористом-смертником на заминированном мотоцикле.

ав

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