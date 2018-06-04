Жертвами теракта в Кабуле стали не менее семи человек
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Кабул. 4 июня. ИНТЕРФАКС - По последним данным, не менее семи человек погибли в результате взрыва, произошедшего в понедельник вблизи здания политехнического института в Кабуле, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию города.
Кроме того, по данным полиции, девять человек получили ранения.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Террористическая атака была осуществлена в тот момент, когда более 2 тыс. богословов со всего Афганистана, принимавшие участие в антивоенном сборе, покидали расположенную рядом с институтом палатку Лойя Джирга (совета старейшин страны).
Богословы вынесли фетву, в которой назвали греховным террористические акты и призвали противоборствующие стороны сесть за стол переговоров.
ав
Интерфакс