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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 10:44 04.06.2018 - 10:44

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Кабул. 4 июня. ИНТЕРФАКС - По последним данным, не менее семи человек погибли в результате взрыва, произошедшего в понедельник вблизи здания политехнического института в Кабуле, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию города.

Кроме того, по данным полиции, девять человек получили ранения.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Террористическая атака была осуществлена в тот момент, когда более 2 тыс. богословов со всего Афганистана, принимавшие участие в антивоенном сборе, покидали расположенную рядом с институтом палатку Лойя Джирга (совета старейшин страны).

Богословы вынесли фетву, в которой назвали греховным террористические акты и призвали противоборствующие стороны сесть за стол переговоров.

ав

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