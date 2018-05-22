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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 12:30 22.05.2018 - 12:30

Кабул. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Не менее шести человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва заминированной автомашины в городе Кандагар, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана, сообщило агентство Рajhwok.

Оно уточняет, что, по предварительным данным, ранения получили 37 человек.

По сообщениям местных СМИ, около 12:30 по местному времени (11:00 мск) на территории четвертого полицейского участка города Кандагар при проверке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль марки Tunis.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Ав

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