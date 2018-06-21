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Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удары по одной из деревень в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Согласно сообщению на странице агентства в Twitter, в результате удара погибли восемь гражданских лиц, есть раненые, также разрушены дома мирных жителей.

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Интерфакс