Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 15:04

Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Во Франции впервые проходит национальный день памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года, передают в среду западные СМИ.

О проведении поминальных мероприятий президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в феврале этого года. Президент тогда заявил, что Франция - "страна, которая знает, как смотреть истории в лицо".

В Турции в свою очередь негативно восприняли решение Франции о проведении поминовения. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Э.Макрона "новичком в политике", отмечают издания.

Кроме того, турецкий лидер обвинил Францию в геноциде в Руанде 1994 года.

"Если мы посмотрим на тех, кто пытается преподавать Турции уроки по правам человека и демократии в связи с армянским вопросом и борьбой с терроризмом, мы увидим, что у них у всех есть кровавое прошлое", - сказал Р.Эрдоган в эфире национального телевидения.

СМИ напоминают, что Франция стала одной из первых европейских стран, признавших факт геноцида армян. Во Франции проживает большая армянская диаспора.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Государственная Дума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

1тэ ар ав

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