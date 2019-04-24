Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 20:55

(расширенная версия сообщения от 16:04, добавлена реакция премьера Франции)

Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Во Франции впервые проходит национальный день памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года, передают в среду западные СМИ.

О решении провести поминальные мероприятия президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в феврале этого года. Президент тогда заявил, что Франция - "страна, которая знает, как смотреть истории в лицо".

В Турции в свою очередь негативно восприняли решение Франции о проведении поминовения. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Э.Макрона "новичком в политике", отмечают издания.

Кроме того, турецкий лидер обвинил Францию в геноциде в Руанде 1994 года.

"Если мы посмотрим на тех, кто пытается преподавать Турции уроки по правам человека и демократии в связи с армянским вопросом и борьбой с терроризмом, мы увидим, что у них у всех есть кровавое прошлое", - сказал Р.Эрдоган в эфире национального телевидения.

На фоне этой критики французский премьер-министр Эдуар Филипп в среду вечером выступил в защиту решения учредить День памяти жертв геноцида армян.

"Отдавая дань уважения жертвам геноцида армян, Франция остается приверженной себе, своим ценностям", - отметил Э.Филипп.

По его словам, "проводить памятные и исторические мероприятия - это единственный способ оставить след на пути сохранения морального духа".

"Учредив этот день памяти, Франция признает геноцид армян как преступление против человечности. Позиция Франции остается одной неизменной в том, что касается противостояния забвению, равнодушию", - добавил премьер.

СМИ напоминают, что Франция стала одной из первых европейских стран, признавших факт геноцида армян. Во Франции проживает большая армянская диаспора.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Государственная Дума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

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