Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 10:41

Берлин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Выход Великобритании из состава Европейского союза без соглашения окажет существенное негативное воздействие на германских экспортеров, заявил президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Хольгер Бингман в интервью газете Rheinische Post.

"Нерегулируемый выход Британии из ЕС более вероятен, чем когда-либо, - сказал он. - Жесткий Brexit будет иметь катастрофические последствия для внешней торговли ФРГ".

Исходя из данных за первое полугодие, в целом в 2019 году германские экспортеры могут потерять более 3,5 млрд евро, отметил глава BGA.

Реальный масштаб ущерба, вероятно, будет значительно больше и будет виден только через несколько месяцев, так как многие компании наращивали запасы продукции в Великобритании для того, чтобы предотвратить возможные сбои в цепочке поставок.

Великобритания в списке торговых партнеров ФРГ опустилась на 13-е место с пятого в 2016 году, отставая, например, от Польши, сообщил также Бингман.

В случае выхода из ЕС без сделки Великобритания автоматически приобретет статус "третьей страны". Для германских компаний, которые экспортируют свои товары в Британию, это означает серьезное увеличение финансовых и временных затрат, в частности, на таможню, логистику, транспортировку и налоги, отмечает Бингман.

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