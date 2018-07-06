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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 10:36 06.07.2018 - 10:36

Лондон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Цены на жилье в Великобритании в июне 2018 года повысились всего на 0,3% по сравнению с маем, когда цены выросли на 1,5%, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group).

В апреле-июне цены выросли на 1,8% в годовом выражении.

Средняя стоимость жилой недвижимости в Великобритании на конец июня составляла 225,65 тыс. фунтов стерлингов ($298,73 тыс.).

По прогнозу Halifax, в 2018 году повышение цен на британское жилье составит не более 3%.

"Слабый рост активности в жилищном секторе контрастирует с активным укреплением рынка труда в Великобритании", - заявил управляющий директор Halifax Рассел Гэлли.

Служба финансово-экономической информации

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