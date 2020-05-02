Этот контент был опубликован 2 мая 2020 г. 17:02

Мадрид. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Жители Испании с 4 мая будут обязаны носить маски в общественном транспорте в рамках мер по борьбе против коронавируса COVID-19, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес.

По сообщению местной прессы, в рамках подготовки к этому нововведению власти подготовили дополнительно 14 млн масок, которые предстоит раздать местным жителям. Часть из них можно будет получить прямо на остановках транспорта, часть раздадут власти городов, а еще часть - сотрудники Международного Комитета Красного Креста и других организаций.

Еще в конце апреля власти ослабили ограничительные меры, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции. В итоге многие жители страны смогли вернуться на работу: им на остановках транспорта с самого начала предлагали маски. Однако до сих пор их ношение в транспорте было не обязательным.

Испания была одним из эпицентров распространения коронавируса в Европе. В конце апреля ситуация стала заметно нормализовываться: темп распространения инфекции падает, ежедневное число смертей пациентов с COVID-19 в последние дни колеблется в районе 300.

1во бп

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