Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 8:01

Пекин. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Тестирование всех жителей Уханя распорядились провести городские власти, сообщило во вторник китайское издание Pengpai.

Оно сообщает, что тестирование с использованием нуклеиновых кислот должно быть проведено в течение 10 дней, о чем власти предупредили все местные органы управления.

Эта мера вызвана тем, что в воскресенье в Ухане, который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19, были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии, о чем сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.

Днем ранее был зафиксирован первый с 3 апреля случай заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

Таким образом, число зараженных в активной форме в Ухане по состоянию на утро вторника составляет шесть человек, все госпитализированы.

Кроме того, на 11 человек увеличилось число выявленных бессимптомных носителей коронавируса, 615 из них находятся под наблюдением медиков.

Китайские вирусологи предупреждали об опасности, который представляют бессимптомные зараженные, поскольку они могут стать источником нового всплеска вызываемой коронавирусом пневмонии.

***/ 1гк мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!