Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 16:40

Лондон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти индийского Мумбая обязали всех жителей города носить медицинские маски в общественных местах из-за эпидемии коронавируса, сообщает в среду телеканал BBC.

Также маски обязаны носить водители любого транспорта, работники офисов, участники встреч или собраний.

Нарушителей будут штрафовать, также им грозит арест.

В Индии число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 5 тыс., 149 человек скончались. В стране введены ограничения на передвижения граждан.

Больше всего заразившихся в плотно населенных городах, Мумбай - один из наиболее пострадавших.

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