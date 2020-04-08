Лондон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти индийского Мумбая обязали всех жителей города носить медицинские маски в общественных местах из-за эпидемии коронавируса, сообщает в среду телеканал BBC.
Также маски обязаны носить водители любого транспорта, работники офисов, участники встреч или собраний.
Нарушителей будут штрафовать, также им грозит арест.
В Индии число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 5 тыс., 149 человек скончались. В стране введены ограничения на передвижения граждан.
Больше всего заразившихся в плотно населенных городах, Мумбай - один из наиболее пострадавших.
1мм эф АН