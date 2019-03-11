Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 20:40

Париж. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Граждане Алжира в понедельник выходят на улицы городов, чтобы отпраздновать решение президента страны Абельазиза Бутефлики отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок, сообщает телеканал France 24.

На кадрах видно, что местные жители держат в руках флаги Алжира, а автомобилисты сигналят в знак одобрения этого шага со стороны лидера страны.

Некоторые государства уже отреагировали на это решение А.Бутефлика. Одной из первых таких стран стала Франция.

Так, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал решение алжирского президента, а также его планов реализовать ряд мер "для обновления политической системы" в Алжире.

Ранее в понедельник 82-летний президент Алжира объявил о решении отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок. При этом, он сообщил о решении отложить на более поздний срок проведение в стране выборов. Изначально они были намечены на 18 апреля этого года.

А.Бутефлика заявил, что создаст новое правительство и специальное ведомство, которые будут работать над новой конституцией, в которой будут учтены требования участников протестов. По его словам, после этого в Алжире пройдет референдум по этому документу.

Решение А.Бутефлики отказаться от участия в выборах последовало на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов против главы государства.

10 февраля 2019 года А.Бутефлика объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах этого года. После этого на улицы ряда городов вышли недовольные этим решение жители страны.

82-летний А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года. Он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году А.Бутефлики перенес инсульт.

1вл

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