Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 14:55

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Мадрид. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.

"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", - сообщила в Твиттере аргентинская компания Edesur.

Энергетическая компания Уругвая UTE подтвердила сообщение Edesur. Ни одна из компаний не сообщает предполагаемые сроки устранения сбоя и восстановления подачи электроэнергии.

По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром. Они затронули провинции Санта-Фе, Сан-Луис, Формоса, Ла-Риоха, Чубут, Кордова, Мендоса.

В Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.

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