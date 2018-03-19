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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 20:27 19.03.2018 - 20:27

Хмеймим. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные сообщили о сотнях случаев мародерства боевиков в Восточной Гуте. "С начала гуманитарной операции на "горячую линию" Центра по примирению поступило 326 обращений жителей Восточной Гуты. Люди сообщают об участившихся случаях мародерства", - сказал в понедельник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. 1фф БП Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс