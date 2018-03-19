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Хмеймим. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные сообщили о сотнях случаев мародерства боевиков в Восточной Гуте.

"С начала гуманитарной операции на "горячую линию" Центра по примирению поступило 326 обращений жителей Восточной Гуты. Люди сообщают об участившихся случаях мародерства", - сказал в понедельник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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