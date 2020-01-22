Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 17:00

Брюссель. 22 января. ИНТЕРФАКС - Жители греческих островов Лесбос, Хиос и Самос в среду устроили забастовку, протестуя против огромного количества мигрантов в лагерях для беженцев, расположенных на этих островах, сообщает греческая газета "Катимерини".

По данным издания, на островах закрыты магазины, приостановлена работа органов государственного управления.

Ожидается, что представители регионального управления этих островов посетят в четверг Афины, где представят требования правительству.

В частности, власти островов призывают правительство ускорить трансфер мигрантов на материковую часть Греции и добиваются получения информации о планах правительства по строительству новых объектов для содержания мигрантов.

Как сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), около 75 тыс. человек незаконно пересекли границу из Турции в Грецию в 2019 году, что на 50% больше по сравнению с 2018 годом.

В ноябре прошлого года сообщалось, что, согласно плану греческого правительства, будут закрыты существующие переполненные лагеря на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос.

Отмечается, что на островах будут построены новые закрытые учреждения вместимостью до 5 тыс. человек в каждом. Они заменят такие открытые лагеря для мигрантов, как Мория и Вати.

Ранее сообщалось, что ситуация с иммигрантами на островах Греции приближается к катастрофе.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявляла о необходимости принять "экстренные меры в связи с ужасными условиями, в которых живут тысячи людей".

В октябре премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал власти Турции ответственно подойти к контролю за потоком нелегалов в Грецию

По словам Мицотакиса, впервые с 2016 года Греция - среди стран ЕС - стала крупнейшим пунктом назначения для беженцев, которые прибывают к европейским берегам через Турцию.

На греческие острова, в частности, Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!