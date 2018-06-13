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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 10:04 13.06.2018 - 10:04

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Инициатива о проведении референдума о разделении американского штата Калифорнии на три штата смогла собрать более 400 тыс. подписей, голосование по данной инициативе пройдет 6 ноября 2018 года, сообщила в среду местная администрация.

Инициатива была выдвинута и проспонсирована американским венчурным инвестором Тимоти Дрейпером из Кремниевой долины.

"Инициатива Тимоти Дрейпера, предложившего разделить Калифорнию на три штата, собрала более 402 тыс. 468 подписей", - говорится в сообщении калифорнийской администрации.

Инициатива предполагает разделение Калифорнии на три штата: Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию. Частью Северной Калифорнии станут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную Калифорнию войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анжелес, Санта-Барбару и Вентуру.

Несмотря на успех инициативы по сбору подписей, опрос SurwayUSA показывает, что 72% жителей штата проголосуют против разделения Калифорнии, в то время как поддержать инициативу готовы лишь 17%.

Также телеканал подчеркивает, что даже если инициатива Т.Дрейпера сможет набрать большинство голосов в ноябре, ее должны будут одобрить в Ассамблее правительства Калифорнии, а также в Конгрессе США.

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