Мадрид. 18 октября. ИНТЕРФАКС - В Барселоне в пятницу запланирована всеобщая забастовка, в которой, как ожидается, примут участие десятки тысяч жителей всего региона, сообщает информационное агентство Associated Press.
Многие демонстранты приедут в столицу Каталонии из близлежащих городов.
Из-за запланированной масштабной акции протеста в аэропорту Барселоны объявили об отмене 46 рейсов, нарушено движение пригородного железнодорожного транспорта.
Митингующие также заблокировали движение в населенном пункте Ла-Жункера, тем самым перекрыв границу с соседней Францией.
В Барселоне уже пятый день выходят на улицу несогласные с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства. Из-за непрекращающихся столкновений с полицией, поджогов мусорных баков и машин в ночь на пятницу было задержано 11 человек, а 18 пострадали.
Ранее глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявили телеканалу "Телесинко", что Испания направит в Каталонию дополнительные отряды полиции, чтобы гарантировать безопасность в этом регионе и позволить тем полицейским, которые уже работают в Каталонии, отдохнуть.
Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.
Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.
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