Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 21:05

Нью-Йорк (ООН). 14 ноября. ИНТЕРФАКС - В связи с военной операцией Турции на северо-востоке Сирии в гуманитарной помощи нуждаются 1,8 миллиона человек, сообщают в ООН.

"Из трех миллионов женщин, детей и мужчин на северо-востоке 1,8 миллиона уже нуждаются в гуманитарной помощи, включая более 910 тысяч остро нуждающихся в ней", - заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более полутора миллионов мирных жителей, которые находятся в зоне военной операции турецкой армии, нуждаются в медицинском обслуживании.

Отмечается, что в город Камышлы на границе с Турцией были направлены лекарства и вакцины, рассчитанные на 314 тысяч человек, в ближайшие дни туда будут доставлены дополнительные медикаменты и помощь.

В службе новостей всемирной организации сообщили, что массовые перемещения людей продолжаются, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе водонапорные станции и дороги.

"Особую озабоченность вызывает судьба 13 тысяч обитателей лагеря Айн-Исса, который оказался в эпицентре столкновений. Некоторым из этих людей удалось укрыться в безопасных местах, однако большинство по-прежнему остаются в лагере", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ООН выражают обеспокоенность по поводу безопасности работающих в зоне боевых действий сотрудников организации и ее партнеров.

Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Европейские страны призывают Анкару прекратить боевые действия.

1йф ав

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