Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 21:07

*** Органы самоуправления в округах Манбидж, Эт-Табка, Камышлия и Эль-Хасака заявили о полном восстановлении суверенитета Сирии на своей территории

Хмеймим. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Обращения населения северо-восточных районов Сирии с просьбами о помощи поступают на фоне операции вооруженных сил Турции и гуманитарного кризиса в регионе в российский Центр по примирению враждующих сторон и в правительство Сирии, сообщил руководитель Центра, генерал-майор Алексей Бакин.

"Самопровозглашенная "Автономная администрация северо-восточных районов", не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась неспособна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем", - заявил Бакин на брифинге в понедельник.

По его словам, в связи с этим органы самоуправления населенных пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлия и Эль-Хасака провинции Хасака заявили о полном восстановлении суверенитета САР на своей территории.

Он отметил, что в других населенных пунктах Восточной Сирии представители родоплеменных союзов "провели демонстрации против иностранной агрессии и терроризма и направили в Центр по примирению враждующих сторон обращения об оказании содействия в восстановлении законной власти Сирийской Арабской Республики и решении гуманитарных проблем".

Бакин также отметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков. По его словам, 13 октября зафиксировано 19 обстрелов.

бп

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