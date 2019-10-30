Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 14:36

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Граждане США активно готовятся к предстоящему празднику Хэллоуин, многие уже выбрали для себя костюмы, но не все готовы угощать конфетами пришедших к ним детей, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на опрос, проведенный агентством совместно с NORC Center for Public Affairs Research.

Около четверти опрошенных взрослых американцев планируют одеться в карнавальные костюмы, говорится в опросе, проведенном 24-28 октября среди 1075 человек. Среди американцев моложе 30 лет надеть костюмы на Хэллоуин намерены около половины, а 46% из них планируют украсить свои дома.

Американцы готовы нарядить и своих домашних животных. Так, 11% опрошенных заявили, что они приготовили праздничные костюмы для своих кошек и собак.

Традиционно вечером 31 октября дети в США ходят к соседям, чтобы попросить у них сладости. В 2019 года готовы угостить детей на праздник 4 из 10 граждан США. Причем 7% из тех, кто будет давать детям сладости, планируют угощать их полезной едой.

Большинство респондентов заявили, что они считают небезопасным для детей ходить за сладостями по чужим домам.

В Белом доме сладости детям уже раздали 28 октября. Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп угостили конфетами посетивших их учеников вашингтонских школ и детей военных.

Фасад Белого дома в честь Хэллоуина украсили черными силуэтами деревьев и тыквами. В организации праздника приняли участие различные американские ведомства. Так, NASA предоставило на праздник собственные экспонаты, министерство сельского хозяйства пригнало к Белому дому трактор, а сотрудники секретной службы США показали маленьким посетителям лимузин Трампа.

В 2019 году жители США планируют потратить на Хэллоуин порядка $8,8 млрд, говорится в опубликованном в конце сентября ежегодном прогнозе Национальной федерации розничной торговли США. Таким образом, каждый, кто собирается купить сладости, костюмы и украшения на Хэллоуин, планирует потратить в среднем $86,79. Праздновать Хэллоуин планируют 68% опрошенных, около 172 млн американцев.

Авторы прогноза также узнали, какие костюмы собираются надеть дети и взрослые в США на Хэллоуин. Самый популярный костюм среди детей - принцесса, за ней следуют супергерой и человек-паук. Взрослые предпочитают костюмы ведьм, вампиров, супергероев, пиратов и зомби.

В последнее время значительное влияние на траты на Хэллоуин стали оказывать социальные сети. Так, согласно исследованию компании CompareCards, 48% американских миллениалов (поколение, родившееся в период с начала 1980-х по середину 1990-х) купят тематические товары на Хэллоуин только, чтобы разместить пост в социальных сетях. В поколении X (родились с 1965 по 1979 годы) так планируют сделать чуть меньше трети опрошенных.

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