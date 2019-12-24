Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 8:58

Лондон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Приближающийся к Филиппинам тропический шторм мешает многим гражданам страны вернуться домой, чтобы отметить Рождество, сообщает во вторник Bloomberg.

Местные авиакомпании Philippine Airlines и Cebu Pacific отменили часть внутренних рейсов из-за предстоящего шторма. Береговая охрана запретила судоходство в районах, которые будут затронуты стихийным бедствием.

Жители Филиппин, где более 80% населения - католики, за несколько дней до Рождества традиционно отправляются к своим семьям, чтобы встретить праздники вместе.

Ожидается, что в центральную часть Филиппин шторм Фанфон придет уже сегодня. Это 21 циклон на Филиппинах с начала 2019 года. Скорость порывов ветра может достигать 125 км в час.

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