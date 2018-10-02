Жители юга США намерены поддержать республиканцев на грядущих выборах в конгресс - опрос
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Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Республиканская партия США лидирует по популярности среди жителей штатов, расположенных на юге страны, свидетельствуют результаты опроса телеканала Эн-Би-Си Ньюс.
Согласно опубликованным во вторник данным опроса, если бы выборы проводились сейчас, 48% избирателей южных штатов проголосовали бы за кандидатов от республиканцев, тогда как 43% поддержали бы Демократическую партию.
В опросе принимали участие респонденты из 11 штатов - Алабамы, Арканзаса, Флориды, Джорджии, Луизианы, Миссисипи, Северной Каролины, Южной Каролины, Теннесси, Техаса и Вирджинии.
Единственный южный штат, в котором избиратели отдают предпочтение демократам, а не республиканцам - Джорджия.
Результаты опроса также показывают, что в расположенных на юге США штатах рейтинг президента Дональда Трампа выше, чем в других частях страны. Деятельность американского лидера одобряют 52% жителей этих штатов.
Между тем, американские СМИ напоминают, что в ходе президентских выборов в 2016 году большинство жителей южных штатов проголосовали именно за Д.Трампа.
Опрос проводился с 9 по 24 сентября. В нем приняли участие более 10 тыс. человек.
Промежуточные выборы в американский Конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.
1вл во
Интерфакс