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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 19:10 02.10.2018 - 19:10

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Республиканская партия США лидирует по популярности среди жителей штатов, расположенных на юге страны, свидетельствуют результаты опроса телеканала Эн-Би-Си Ньюс.

Согласно опубликованным во вторник данным опроса, если бы выборы проводились сейчас, 48% избирателей южных штатов проголосовали бы за кандидатов от республиканцев, тогда как 43% поддержали бы Демократическую партию.

В опросе принимали участие респонденты из 11 штатов - Алабамы, Арканзаса, Флориды, Джорджии, Луизианы, Миссисипи, Северной Каролины, Южной Каролины, Теннесси, Техаса и Вирджинии.

Единственный южный штат, в котором избиратели отдают предпочтение демократам, а не республиканцам - Джорджия.

Результаты опроса также показывают, что в расположенных на юге США штатах рейтинг президента Дональда Трампа выше, чем в других частях страны. Деятельность американского лидера одобряют 52% жителей этих штатов.

Между тем, американские СМИ напоминают, что в ходе президентских выборов в 2016 году большинство жителей южных штатов проголосовали именно за Д.Трампа.

Опрос проводился с 9 по 24 сентября. В нем приняли участие более 10 тыс. человек.

Промежуточные выборы в американский Конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.

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