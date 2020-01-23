Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 9:00

Пекин. 23 января. ИНТЕРФАКС - Население 11-миллионого китайского города Уханя из-за стремительного распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимости чемоданами.

Китайские СМИ объясняют ажиотажный спрос тем, что люди предпочитают не выходить на улицы и запасаются всем необходимым.

По свидетельству местных СМИ, в целом на улицах города пустынно и только в универсамах и продуктовых магазинах выстраиваются огромные очереди.

Жительница города сообщила одной из китайских газет, что приобрела за один заход в универсам товаров на сумму 2 тыс. юаней (около 20 тыс. рублей), купленное с трудом уместилось в две магазинные товарные тележки. Она надеется, что этого ей и ее семье хватит надолго, и они не собираются покидать квартиру.

Другая рассказала журналистам, что предпочитает заказывать продукты с доставкой на дом, однако из-за ажиотажа заказ приходится ждать чуть ли не сутки.

На фотографиях в китайских газетах показаны чемоданы, доверху набитые продуктами.

Это связано с тем, что Ухань по решению властей страны полностью зарыт для всех видов транспорта как на въезд, так и на выезд с 10:00 по местному времени (05:00 мск) четверга.

Городские власти ранее предупредили о прекращении всех совещаний и собраний, в городе прекратил работу общественный транспорт, закрыты все увеселительные заведения, в том числе кинотеатры.

В то же время, правительство Уханя, чтобы предотвратить панику, сообщило, что "в настоящее время город обеспечен всеми основными видами товаров, включая продукты питания, медикаменты".

"Мы обращаемся к населению с призывом не подаваться панике, не делать ненужных запасов, чтобы избежать напрасных трат", - говорится в обращении властей.

Вместе с тем, как пишут СМИ, китайские медики прогнозируют, что пик распространения нового типа пневмонии еще не наступил. Мэрия Уханя сообщила, что для заболевших в городских больницах уже приготовлено более 4,3 тыс. койко-мест.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени в четверг (19:00 мск среды) в 25 провинциях (автономных районах, городах центрального подчинения), по полученным госкомитетом по вопросам здравоохранения данным, суммарное число зарегистрированных больных пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, составило 571 человек. Из них в тяжелом состоянии 95 человек, скончалось 17 человек", - говорится в сообщении госкомитета.

В декабре в городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

Как сообщил журналистам накануне зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

"Существует возможность мутации вируса и его дальнейшего распространения", - сказал чиновник на брифинге в Пекине, отметив, что пока выявлен респираторной путь попадания вируса в организм человека.

Вместе с тем в китайские СМИ появляются тревожные сообщения о быстром росте подтвержденного числа заболевших в различных провинциях страны.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному в КНР новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

"Я чрезвычайно серьезно отношусь к тому, чтобы принять решение о том, объявлять или не объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного общественного здравоохранения. Я решил обратиться в Комитет экспертов ВОЗ с просьбой встретиться еще раз завтра, чтобы обсудить ситуацию. Наша группа в Китае работает с местными экспертами и властями, чтобы исследовать вспышку (вируса - ИФ)", - заявил в среду на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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