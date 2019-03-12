Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 18:36

Рига. 12 марта. ИНТЕРФАКС/BNS - В Латвии женщины рожают первого ребенка в среднем в возрасте 26,9 лет, это самый низкий показатель в странах Балтии и третий в ЕС, свидетельствуют данные Eurostat.

Раньше, чем в Латвии, женщины рожают первого ребенка в Болгарии (26,1 года) и Румынии (26,5 года).

Далее по этому показателю следуют Словакия (27,1 года), Польша (27,3 года), Литва (27,5 года) и Эстония (27,7 года).

Самый высокий в ЕС средний возраст рождения первого ребенка зафиксирован в Италии (31,1 года). В Испании он составляет 30,9 года, в Люксембурге - 30,8 года, Греции - 30,4 года, Ирландии - 30,3 года, Нидерландах - 29,9 года, на Кипре - 29,7 года.

В ЕС в среднем женщины рожают первого ребенка в возрасте 29,1 лет, утверждает статистика.

ки

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