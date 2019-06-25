Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 13:35

Берлин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Температурный рекорд 1947 года может быть побит в Германии в среду, жара составит около 39 градусов, сообщил "Интерфаксу" специалист немецкого федерального метеорологического ведомства Deutscher Wetterdienst DWD Тобиас Рейнарц.

"Мы исходим из того, что в разных регионах температура может подняться до 39 градусов Цельсия. 40 градусов, о которых пишут журналисты, мы не достигнем. Тем не менее, завтра, вероятно, будет побит рекорд по июню. Самая высокая температура в Германии в июне - 38,5 градусов Цельсия - была зафиксирована 27 июня 1947 года", - сказал Рейнарц.

Во вторник, в частности, берлинская газета "Моргенпост" написала о том, что в столице будет "40 градусов" и "жара, как в Сахаре". Такое преувеличение для синоптиков, однако, чувствительно, поскольку не соответствует их собственным замерам.

Тем не менее в среду, по словам Рейнарца, во многих районах может быть даже выше 39 градусов - например, в некоторых регионах федеральной земли Баден-Вюртемберг.

"Завтра будет пик этой жары. Особенно жарко будет на юго-западе", - указал он.

По словам Рейнарца, ближе к концу недели с северо-востока появится прохладный ветер, который несколько охладит воздух, но ненамного.

Что же касается всего лета, то тут метеоролог дать прогноз затруднился.

Жара длится в Германии уже несколько недель, с перерывами шли непродолжительные дожди, были ураганы.

Во вторник СМИ со ссылкой на представителя министерства земельного развития и транспорта федеральной земли Саксония-Анхальт Андреаса Темпельхофа сообщили, что на территории региона из-за жары ввели ограничение скорости на двух федеральных автобанах. Специалисты опасаются, что из-за жары бетон отслоится и может стать причиной ДТП.

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