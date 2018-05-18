Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 11:08 18.05.2018 - 11:08

Женева. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень риска заражения вирусом Эбола в Демократической республике Конго до "очень высокого".

"Подтвержденный случай заражения в Мбандака, большом городском центре, расположенном вблизи одной из крупнейших рек в стране и регионе, а также включающем дорожные и воздушные пути, увеличил риск распространения (вируса Эбола - ИФ) в ДРК и в соседних странах", - говорится в распространенном заявлении ВОЗ.

В документе отмечается, что, несмотря на повышение риска заражения в африканском регионе, риск распространения Эболы на мировом уровне "на данный момент считается низким".

В пятницу комитет ВОЗ проведет экстренное заседание, в ходе которого определит, является ли вспышка лихорадки Эбола в ДРК поводом для беспокойства на международном уровне.

Согласно данным министерства здравоохранения ДР Конго, до 17 мая в стране было зафиксировано 45 случаев заражения вирусом Эбола, 25 из которых закончились летальным исходом.

В свою очередь ВОЗ подтвердила 14 случаев заражения вирусом Эбола в ДРК. Ранее на этой неделе организация направила в африканскую страну более 5 тыс. доз вакцины от этого заболевания.

ла ар

Neuer Inhalt Horizontal Line