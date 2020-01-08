Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 11:22

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Иран сделал первый ход в ответ на агрессию США, теперь пришло время действовать и иракцам, заявил глава поддерживаемой Ираном иракской шиитской группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" Каис аль-Казали.

"Иран дал первый ответ на убийство мученика-командира (иранского спецподразделения "Кудс" Касема - ИФ) Сулеймани. Ныне пришло и нам время - дать первый ответ на гибель мученика командира (Абу Махди - ИФ) аль-Мухандиса", - приводит в среду его слова сайт издания "Дейли стар".

"А поскольку народ Ирака храбр и преисполнен энтузиазма, то их (иракцев - ИФ) ответ будет не менее серьезным, чем иранский. Это обещание", - добавил он.

"Дейли стар" напоминает, что США ранее признали "Асаиб Ахль аль-Хакк" террористической организацией.

3 января стало известно, что США провели в Багдаде операцию по уничтожению иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию 3 января.

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