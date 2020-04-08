Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 13:46

Лондон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - В Лондоне мужчина получил три месяца тюрьмы за попытку кражи хирургических масок в городской больнице, сообщили в среду в службе столичной полиции.

34-летний Лерун Хуссейн, проживающий в районе Клэпхэм на юго-западе Лондона, накануне признал себя виновным в краже трех масок в больнице лондонского боро Ламбет. Виновного приговорили к 12 неделям лишения свободы.

Инцидент произошел в воскресенье 5 апреля, когда преступника задержала охрана больницы при попытке вынести наружу хирургические маски.

1ви аю бп

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