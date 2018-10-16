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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 20:25 16.10.2018 - 20:25

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Тело журналиста Джамаля Хашкаджи расчленили после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает во вторник американский канал Си-Эн-Эн со ссылкой на турецкий официальный источник.

"Тело пропавшего журналиста Джамаля Хашкаджи было расчленено после того, как его убили две недели назад в саудовском консульстве в Стамбуле", - сообщил источник каналу.

Ранее агентство "Анадолу" сообщило, что генконсул Саудовской Аравии уехал из Стамбула.

Также агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что полиция Турции обнаружила улики, указывающие на то, что саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи убили в саудовском генконсульстве.

Накануне американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции, и что его смерть наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

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