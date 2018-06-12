Журналистов собрали в зале на подписание документа между США и КНДР

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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 7:22 12.06.2018 - 07:22

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Журналистов, освещающий саммит США КНДР в Сингапуре, собрали в зале, где должно состояться подписание документа лидерами двух стран. В зале присутствуют советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и шеф администрации Белого дома Джон Келли. Все ждут появления Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщалось, должно быть подписано соглашение о прогрессе на переговорах и приверженности денуклеаризации. 1гк гс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс