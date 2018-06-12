Журналистов собрали в зале на подписание документа между США и КНДР
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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Журналистов, освещающий саммит США КНДР в Сингапуре, собрали в зале, где должно состояться подписание документа лидерами двух стран.
В зале присутствуют советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и шеф администрации Белого дома Джон Келли.
Все ждут появления Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Как сообщалось, должно быть подписано соглашение о прогрессе на переговорах и приверженности денуклеаризации.
1гк гс
Интерфакс