Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Репортерам, сопровождающим госсекретаря США Майка Помпео в его поездке в Финляндию, не сообщают, куда он отправится дальше, передает во вторник американский телеканал CNN.
По данным телеканала, традиционно журналистам пула, сопровождающего М.Помпео, заранее сообщают о планах госсекретаря.
Ранее во вторник стало известно, что ввиду "напряженного графика" госсекретарь США объявил об отмене планировавшегося визита в Германию.
Согласно расписанию, опубликованному ранее госдепом США, с 5 по 9 мая М.Помпео должен был посетить Финляндию, Германию, Великобританию и Гренландию.
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