Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 7:31

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Мастерство работы в прямом эфире продемонстрировали российские и американские журналисты, присутствовавшие на начале встречи в Осаке президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители американских и российских СМИ, прямо в комнате, где шли переговоры, вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов - от телефонов до портативных камер. Гул голосов журналистов, комментировавших общение Путина и Трампа, перекрывал слова самих президентов.

Журналисты, едва переждав вступительное слово двух лидеров, начали выкрикивать вопросы обоим президентам, но те лишь с улыбкой кивали прессе.

По окончании протокольной съемки журналисты долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола.

Путин и Трамп начали встречу практически без задержки. Когда журналисты зашли в комнату переговоров, президенты уже общались друг с другом.

1пп др

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