Журналист Хашкаджи погиб в результате драки в саудовском консульстве - саудовские СМИ (версия 2)
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*** Следователи допрашивают 18 саудовских подданных
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Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в субботу саудовское государственное телевидение.
Таким образом, в Эр-Рияде подтвердили факт смерти журналиста, работавшего, в частности, на газету "Вашингтон пост".
В рамках расследования этого дела задержаны 18 саудовских подданных. Их допрашивают.
Саудовские власти также сообщили о решении отправить в отставку советника короля - Сауда аль-Кахтани. Кроме того, освобожден от должности замглавы саудовской разведки Ахмад Аль-Ассири.
Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Дж.Хашкаджи причастны саудовские власти.
1во ад
Интерфакс