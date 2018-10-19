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Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 1:45 20.10.2018 - 01:45

*** Следователи допрашивают 18 саудовских подданных

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Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в субботу саудовское государственное телевидение.

Таким образом, в Эр-Рияде подтвердили факт смерти журналиста, работавшего, в частности, на газету "Вашингтон пост".

В рамках расследования этого дела задержаны 18 саудовских подданных. Их допрашивают.

Саудовские власти также сообщили о решении отправить в отставку советника короля - Сауда аль-Кахтани. Кроме того, освобожден от должности замглавы саудовской разведки Ахмад Аль-Ассири.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Дж.Хашкаджи причастны саудовские власти.

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