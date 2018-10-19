Журналист Хашкаджи погиб в результате драки в саудовском консульстве - саудовские СМИ

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Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 0:25 20.10.2018 - 00:25

Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в субботу саудовское государственное телевидение. Таким образом, в Эр-Рияде подтвердили факт смерти журналиста, работавшего, в частности, на газету "Вашингтон пост". Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Дж.Хашкаджи причастны саудовские власти. 1во жг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс