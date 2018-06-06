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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 8:42 06.06.2018 - 08:42

Пекин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Вопросы расширения политического и торгово-экономического сотрудничества обсудит в Пекине президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, который в среду прибыл с первым государственным визитом в КНР, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, в среду ожидается встреча киргизского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, итогом которой станет подписание 10 документов о сотрудничестве, включая политический документ - декларацию об установлении всестороннего стратегического партнерства.

Глава отдела внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков заявил ранее, что данный документ "откроет новую страницу в киргизско-китайских двусторонних отношениях".

Планируется, что в ходе государственного визита в Китай президент Киргизии также проведет переговоры с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, а также встретится с представителями нескольких крупных китайских промышленных корпораций.

По окончании госвизита С.Жээнбеков из Пекина направится в Циндао, где 9-10 июня пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Членами ШОС являются Индия, Китай, Казахстан, Россия, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия, Белоруссия, партнерами по диалогу - Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.

ав

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