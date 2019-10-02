Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 11:06

Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Забастовка профсоюза рабочих проходит в среду в Греции в знак протеста планов по внесению изменений в трудовое законодательство, сообщает агентство Associated Press.

На работу не вышли сотрудники транспортной системы, банков, образовательных учреждений, а также журналисты.

Из-за забастовки парализовано движение общественного транспорта, а также паромов, которые связывают многочисленные острова Греции и материковую часть. Однако отмечается, что забастовка никак не затронет работу аэропортов.

В рамках акции сотрудники газет, новостных порталов, телеканалов и радиостанции приостанавливают свою работу на 24 часа.

Участники забастовки выступают против планов правительства по проведению реформы трудового законодательства. В частности, подготовленный законопроект предполагает, что объявлять забастовку можно будет только при условии того, что больше половины членов профсоюза поддерживают это движение.

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