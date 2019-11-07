Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 16:06

Берлин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Десятки тысяч пассажиров столкнулись с проблемами из-за забастовки бортпроводников и пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa, сообщают немецкие СМИ.

В общей сложности в четверг отменены 700 авиарейсов в аэропортах Германии. Забастовка затронула, в частности, крупнейшие аэропорты страны - в Мюнхене и во Франкфурте-на-Майне.

Ожидается, что стачка продолжится в пятницу, будет отменено еще около 600 рейсов.

В руководстве авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и предложили тем, кто путешествует по территории Германии, бесплатно обменять авиабилеты на железнодорожные билеты.

Между тем, в профсоюзе бортпроводников UFO заявили, что необходимость забастовки обусловлена тем, что переговоры с руководством Lufthansa об улучшении условий труда и повышения зарплаты зашли в тупик.

Кроме того, вице-президент профсоюза Даниэль Флор предупредил, что новые забастовки могут произойти "в любой момент".

Ранее UFO объявил, что начнет в четверг 48-часовую забастовку, которая коснется, главным образом, авиарейсов Lufthansa, вылетающих из Германии.

В минувшую среду суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне отказал руководству Lufthansa в их требовании ввести судебный запрет на проведение забастовки и признал законной запланированную стачку бортпроводников.

В конце октября сотрудники четырех авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa - компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress и CityLine, провели забастовку, тогда были отменены рейсы в аэропортах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Кельна.

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