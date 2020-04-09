Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за ухудшения состояния, вызванного коронавирусом, в обычную палату, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.
"Премьер-министра этим вечером перевели из отделения интенсивной терапии обратно в больничную палату", - заявил представитель премьера.
У премьера очень хорошее настроение, подчеркнули в канцелярии премьера.
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